В Николаевской области оккупанты обстреляли и ограбили швейцарского журналиста. ФОТО

В Николаевской области российские захватчики обстреляли и ограбили журналиста из Швейцарии. Полицейские Кировоградщины помогли раненому мужчине добраться в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Кировоградской области на своей странице в фейсбуке.

Гийом Брике, гражданин Швейцарии, независимый журналист, работал на территории Николаевской области, освещая происходящие в Украине события.

6 марта во время движения в сторону Николаева его бронированный автомобиль был обстрелян военными оккупационных российских сил.

Несколько пуль попали в стекло, причинив иностранцу ранения. Журналист получил повреждение лица и предплечья. После остановки транспортного средства российские захватчики изъяли у раненого иностранного журналиста документы, денежные средства, фото-, видеотехнику, ноутбук и другие ценные вещи и отпустили.

Пострадавший журналист как можно скорее отправился на территорию Кировоградщины. Раненого на блокпосту встретили полицейские Кропивницкого, которые помогли мужчине добраться до лечебного учреждения, где ему была оказана медицинская помощь.

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