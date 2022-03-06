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В Николаевской области оккупанты обстреляли и ограбили швейцарского журналиста. ФОТО

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В Николаевской области оккупанты обстреляли и ограбили швейцарского журналиста. ФОТО
В Николаевской области российские захватчики обстреляли и ограбили журналиста из Швейцарии. Полицейские Кировоградщины помогли раненому мужчине добраться в больницу.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Кировоградской области на своей странице в фейсбуке.

Гийом Брике, гражданин Швейцарии, независимый журналист, работал на территории Николаевской области, освещая происходящие в Украине события.

В Николаевской области оккупанты обстреляли и ограбили швейцарского журналиста 01

6 марта во время движения в сторону Николаева его бронированный автомобиль был обстрелян военными оккупационных российских сил.

В Николаевской области оккупанты обстреляли и ограбили швейцарского журналиста 02

Несколько пуль попали в стекло, причинив иностранцу ранения. Журналист получил повреждение лица и предплечья. После остановки транспортного средства российские захватчики изъяли у раненого иностранного журналиста документы, денежные средства, фото-, видеотехнику, ноутбук и другие ценные вещи и отпустили.

В Николаевской области оккупанты обстреляли и ограбили швейцарского журналиста 03

Пострадавший журналист как можно скорее отправился на территорию Кировоградщины. Раненого на блокпосту встретили полицейские Кропивницкого, которые помогли мужчине добраться до лечебного учреждения, где ему была оказана медицинская помощь.

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Топ комментарии

  • wittmann1980
    Это даже не орки, это хрен знает как называются эти двуногие.
  • Advokat Savchuk
    Нехай тепер їздить по світу і розповідає про таинственную руSSкую душу, що орки дикуни ******* і грабують. Мож Швейцарія заморозить мордорські гроші
  • Roman I 19915c5b
    Швейцарець вже виказав занепокоєння ?
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