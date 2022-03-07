Новости Фото

Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей. ФОТО

12 9177
Городской голова Ахтырки Павел Кузьменко по специальности – врач. Во время войны он стоит по ночам у операционного стола.

Об этом пишет в фейсбуке глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Лично я считаю, что Ахтырка – город-герой! А его глава, Павел Петрович Кузьменко, который днем спасает город, а ночью – оперирует людей (по специальности он врач) - настоящий супергерой и заслуживает самых высоких наград!" – написал он.

Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 01

Живицкий отметил, что жители Ахтырки достойно держатся в тяжелой ситуации. Город остался без тепла из-за разрушенной ТЭЦ. Россияне разбомбили склады с продуктами, стройматериалами и стоянку бензовозов.

"Русская армия делает все, чтобы превратить наши города и села в ад, где невозможно жить", - добавил Живицкий.

Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 02
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 03
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 04
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 05
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 06
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 07
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 08
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 09
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 10
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 11
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 12
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 13
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 14
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 15
Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей 16

ТОП-новости

все новости