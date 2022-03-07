Мэр Ахтырки днем спасает город, а ночью – оперирует людей. ФОТО

Городской голова Ахтырки Павел Кузьменко по специальности – врач. Во время войны он стоит по ночам у операционного стола.

Об этом пишет в фейсбуке глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Лично я считаю, что Ахтырка – город-герой! А его глава, Павел Петрович Кузьменко, который днем спасает город, а ночью – оперирует людей (по специальности он врач) - настоящий супергерой и заслуживает самых высоких наград!" – написал он.

Живицкий отметил, что жители Ахтырки достойно держатся в тяжелой ситуации. Город остался без тепла из-за разрушенной ТЭЦ. Россияне разбомбили склады с продуктами, стройматериалами и стоянку бензовозов.

"Русская армия делает все, чтобы превратить наши города и села в ад, где невозможно жить", - добавил Живицкий.





























