В Запорожской области кадыровцы обстреляли и переехали танком авто "Укрпочты", которым развозили пенсии: двое погибших.. ФОТО

В Запорожской области российские военные обстреляли авто "Укрпочты" и переехали танком. Погибли два сотрудника почты, развозившие пенсии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал Запорожской областной военной администрации.

"В субботу 5 марта, в Запорожской области российские военные-кадыровцы на танке обстреляли авто "Укрпочты" и переехали автомобиль.

На месте погибли мужчина и женщина.

Все это запечатлено на фото.







Сотрудники "Укрпочты" развозили пенсии и почту по маршруту, проходящему через населенные пункты - Орехов, Омельник, Егоровка и Новоселовка. По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка навстречу гражданской машине выехал танк. Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ русские солдаты открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него.

В настоящее время этот автомобиль стоит на дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка.

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