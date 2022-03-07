В Запорожской области кадыровцы обстреляли и переехали танком авто "Укрпочты", которым развозили пенсии: двое погибших.. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ, ссылаясь на телеграм-канал Запорожской областной военной администрации.
"В субботу 5 марта, в Запорожской области российские военные-кадыровцы на танке обстреляли авто "Укрпочты" и переехали автомобиль.
На месте погибли мужчина и женщина.
Все это запечатлено на фото.
Сотрудники "Укрпочты" развозили пенсии и почту по маршруту, проходящему через населенные пункты - Орехов, Омельник, Егоровка и Новоселовка. По дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка навстречу гражданской машине выехал танк. Водитель автомобиля взял немного вправо, чтобы пропустить военную технику. В ответ русские солдаты открыли огонь по гражданскому автомобилю, а затем наехали на него.
В настоящее время этот автомобиль стоит на дороге между населенными пунктами Егоровка и Новоселовка.