Обгоревший пилот сбитого российского Ми-8 - сослуживцам: одумайтесь и возвращайтесь домой. ВИДЕО 18+

Российский оккупант, пилот вертолета Ми-8, капитан Илаев Вадим Валерьевич, сильно обгоревший во время падения сбитого вертолета, призывает россиян одуматься и не воевать против Украины.