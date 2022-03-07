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Обгоревший пилот сбитого российского Ми-8 - сослуживцам: одумайтесь и возвращайтесь домой. ВИДЕО 18+

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Российский оккупант, пилот вертолета Ми-8, капитан Илаев Вадим Валерьевич, сильно обгоревший во время падения сбитого вертолета, призывает россиян одуматься и не воевать против Украины.

Соответствующее видео опубликовал в Фейсбуке экс-нардеп Артем Витко, передает Цензор.НЕТ.

"Обращаюсь к сослуживцам, прекратите эти действия и возвращайтесь домой. Одумайтесь и возвращайтесь домой", - призвал он.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    ПРИВЕТ БРАТИШКА ИЗ УЛАНУ-ГДЕ!!!

  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Шашлыки, вроде на майские обещали.
  • Підлога Маккартні
    ПРОШУ, этого оставляем в плену и не убиваем как я просил раньше. Пусть канает до последней минуты мразь. Без обезбалющих. Можно даже пирожок с чаем ему дать. Я разрешаю!!!
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