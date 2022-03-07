Оккупанты уничтожили памятник архитектуры - церковь 1862 года в Житомирской области. ФОТО

В селе Вязовка Житомирской области русские захватчики уничтожили церковь Рождества Пресвятой Богородицы, построенную в 1862 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение члена совета в Украинском обществе охраны памятников истории и культуры Ольги Рутковской в Facebook.

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Сегодня ночью в с. Вязовка, бывшего Народицкого района на Житомирщине, была цинично уничтожена русскими захватчиками церковь (Покровская) Рождества Пресвятой Богородицы, построенная в 1862 году.

Церковь деревянная, на каменном фундаменте величаво возвышалась над тихим берегом реки Жерев. Это памятник архитектуры национального значения, охраняемый №108", - написала она.



