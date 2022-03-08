Оккупанты уничтожили памятник защитнику Украины Василию Слипаку возле н.п. Луганское. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 30-ю отдельную механизированную бригаду им. князя Константина Острожского.
"Василий Слипак ценой собственной жизни спас побратимов. Украинские защитники отбили атаку российских вооруженных формирований на пгт. Луганское со стороны города Дебальцево и перешли в контрнаступление, сдвинув противника с двух укрепленных позиций на высотах вблизи с.Логвиново. 29 июня 2016 года Василий Слипак погиб вблизи н.п. Луганское", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что монумент был установлен в 2019 году командованием 30 омбр совместно с волонтерами Олегом Ганжей, Хрипуном Олегом и Александром Гаврилюком.
"Мы не простим оккупанту таких низких действий, совсем скоро каждый из них будет наказан и почувствует "украинский мир" на собственной коже. Самопожертвование Василия Слипака во имя независимой Украины всегда в наших сердцах. Так что памятник восстановим и целостность страны тоже. Враг буду наказан за все преступные действия против украинского народа!", - отметили в бригаде.