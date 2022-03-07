Враг ударил по морскому порту "Ольвия". ФОТО

Российские захватчики нанесли ракетный удар по морскому порту "Ольвия" в Николаевской области.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ, посилаючись на Facebook Міністерства інфраструтктури України.

"Только что нанесен удар по морскому порту "Ольвия". Пострадавших нет.

Территория, по которой нанесен удар, принадлежит на правах концессии катарской компании "QTerminals Olvia".

Напомним, что с начала полномасштабной фазы войны против Украины, россия также совершила ряд агрессивных действий в отношении судов в акватории Черного моря, в том числе иностранных торговых судов."

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