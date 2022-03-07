Задержан агент ФСБ, который продвигал идеи "русского мира", - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ РФ, продвигавшего в Украине идеи "русского мира".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом СБУ сообщает в Телеграмме.

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Кроме того, он занимался поиском микробиологических лабораторий двойного назначения, сбором информации об общественно-политической ситуации в Украине и проведением информационных операций, выгодных агрессору.





У агента был псевдоним "Гелен", а его куратор – сотрудник ФСБ Александр Вячеславович Щипицын.

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"У этого лица есть документы прикрытия на имя Александр Владимирович Шипулин и якобы работает в Казанском институте Евразийских и международных исследований", - сказано в сообщении.