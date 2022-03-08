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Первые добровольцы Интернационального легиона уже на позициях у Киева, - Сухопутные Войска ВСУ. ФОТО

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Первые добровольцы Интернационального легиона теробороны уже начали свою службу в Украине, а именно на позициях у Киева.

Об этом в Facebook сообщают Сухопутные Войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Первые добровольцы Интернационального легиона Территориальной обороны Украины уже на позициях в окрестностях Киева. Добровольцы из США, Великобритании, Швеции, Литвы, Мексики, и даже Индии. Продолжение следует...", - говорится в сообщении.

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Первые добровольцы Интернационального легиона уже на позициях у Киева, - Сухопутные Войска ВСУ 01

Топ комментарии

  • Шимус
  • Alex K 8d0b77c0
    Той що всередині, з бородою - мабуть справжній Вікінг !!! Дякуємо, друзі!
  • Raisa Lenfer
    Щасти Вам хлопці.
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