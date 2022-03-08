Мариуполь до сих пор без света, воды и газа: Горожане готовят еду у домов на кострах. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты продолжают бить по Мариуполю, при этом в разрушениях от вражеского огня все районы.

Об этом в Telegram сообщает полк "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"Не осталось улиц без разбитых окон, уничтоженных квартир или даже домов. Сложно сказать и на счет жертв от российской агрессии, ведь тела погибших соседи хоронят прямо во дворах жилого сектора. Город до сих пор без освещения, воды и даже газа. Поэтому горожане готовят еду у домов на кострах. Как бы ни было страшно - опасность их объединяет, соседи помогают соседям", - говорится в сообщении.

Указывается, что Мариуполь окончательно остался без связи. Единственная возможность узнать о ситуации в стране – военные.

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"Местных, конечно, интересует составляющая безопасности и продолжает ли украинская армия защищать город. А еще - вступление в тероборону для защиты города от московитов. Защитники Мариуполя останавливают попытки врага прорваться. Важна борьба и нежелание местного населения видеть на своих улицах российские трехцветные тряпки, значит борьба за украинский Мариуполь продолжается!" - подытожили в "Азове".



















