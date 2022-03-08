Россия обстреляла жилые кварталы Николаева запрещенными кассетными боеприпасами, - CIT. ФОТО

Утром 7 марта российские оккупанты обстреляли Николаев, в том числе его жилые кварталы, кассетными боеприпасами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщила независимая аналитическая группа Conflict Intelligence Team (CIT), которая проанализировала фото и видео последствий обстрела.

По данным аналитиков, жилые массивы и территорию предприятия "Заря - Машпроект", входящего в структуру "Укроборонпрома", обстреляли из реактивных систем залпового огня "Смерч" и "Ураган" (Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщала только об обстреле "Смерчами" ).

На кадрах, снятых жителями Николаева, расследователи CIT увидели хвостовые части и остатки кассетных боевых частей ракет и "Смерча", и "Урагана".

В группе отметили, что применение реактивных систем залпового огня и кассетных боеприпасов в жилых кварталах "можно расценить как неизбирательное нападение и, соответственно, военное преступление".

"Как минимум одна из ракет упала, как сообщила нам жительница Николаева, на трамвайной остановке в районе завода "Заря". Судя по углу, под которым ракета вошла в асфальт, она прилетела с юго-восточного направления – то есть со стороны российских сил", – сообщили в группе.

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В CIT обратили внимание, что хотя минобороны России накануне анонсировало удары по объектам украинской оборонной промышленности в рамках выполнения задач по "демилитаризации" Украины, в Николаеве были обстреляны объекты, где вообще нет потенциальных военных целей (например, зоопарк).

"Мы предполагаем, что как и в случае с Харьковом и Черниговом, после провала попыток взять город с ходу, Николаев ожидает обстрелов и авиаударов, возможная цель которых - сломить сопротивление защитников, несмотря на потери мирного населения", - отметили в CIT.

Организация Объединенных Наций напомнила, что в 2010 году была принята Конвенция по кассетным боеприпасам, запрещающая их использование, передачу и накопление. К конвенции присоединились 110 государств (Россия, как отметила международная правозащитная организация Human Rights Watch, не подписала документ).

В ООН рассказали, что кассетная бомба является снарядом, который сбрасывается с воздуха или запускается с земли. Такой боеприпас разрывается в воздухе, выпуская десятки и сотни более мелких бомб, способных покрыть территорию размером в несколько футбольных полей. "Это значит, что все, кто находится на этой территории, включая мирных жителей, рискуют погибнуть или получили травмы", - подчеркнули в организации. В ООН напомнили, что иногда такие бомбы не взрываются сразу, поэтому они могут наносить ущерб гражданскому населению даже после прекращения боевых действий.

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