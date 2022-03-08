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Последствия бомбардировки жилых кварталов Сум российской авиацией. ФОТОрепортаж 21+

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Вчера вечером российские фашистские летчики совершили еще одно преступление против человечности в Сумах. Были сброшены бомбы на жилые дома по улице Роменской и ул. Спартака. Разбор завалов продолжается. Но уже сейчас зафиксирован факт смерти 18 мирных жителей. В том числе двоих детей. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Гибель мирных сумчан еще и на совести тех европейских политиков и горе-стратегов, которые до сих пор не приняли решение дать нам мощные зенитные ракеты или закрыть небо. Я намеренно опубликую здесь страшные фото погибших детей, чтобы Вы показали их депутатам своих Бундестагов, Парламентов, Палат Лордов. Пусть знают, что это из-за их нерешительности или трусости каждый день в Украине погибают дети, женщины и старики", - рассказал он.

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Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру лицам до 21 года, беременным и людям со слабой психикой!

Последствия бомбардировки жилых кварталов Сум российской авиацией 01
Последствия бомбардировки жилых кварталов Сум российской авиацией 02
Последствия бомбардировки жилых кварталов Сум российской авиацией 03
Последствия бомбардировки жилых кварталов Сум российской авиацией 04
Последствия бомбардировки жилых кварталов Сум российской авиацией 05
Последствия бомбардировки жилых кварталов Сум российской авиацией 06
Последствия бомбардировки жилых кварталов Сум российской авиацией 07
Последствия бомбардировки жилых кварталов Сум российской авиацией 08

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  • Kirill Mironenko
    ****** мрази. Нет им пощады.
  • Александр Петров 933aff40
    Тварям гореть в аду!!!
  • svoroncov
    Будьте прокляті кацапи,будьте прокляті...
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