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Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ "кричат" о военных преступлениях РФ в Украине. ФОТОрепортаж

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Первые полосы ведущих мировых изданий посвящены освещению зверств армии РФ в Украине

Об этом сообщила на своей странице в соцсети Фейсбук, адвокат, бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (2015-2019) Агия Загребельская, информирует Цензор.НЕТ.

"Дети гибнут, люди бегут из домов – за что? Известно о десятках детей, которые были убиты во время военного вторжения, и фактическое количество, вероятно, будет гораздо больше. Есть сообщения о детях, которые онемели от шока и травм от ужасной ситуации вокруг них", - цитирует Загребельская посла США в ООН Линду Томас-Гринфилд.

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Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 01
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 02
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 03
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 04
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 05
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 06
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 07
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 08
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 09
Дети гибнут, люди бегут из домов – за что?: первые полосы ведущих мировых СМИ кричат о военных преступлениях РФ в Украине 10

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Топ комментарии

  • Віталій Маркович
    это все за то что не захотели быть такими рабами как они
  • Яр Холодний
    Хай лікуються подорожником і звіробоєм!!!
  • VOLVO XC 70
    УВЕРЕН ЧТО ***** УБЛЮДОЧНОЕ СМОТРИТ НА ОБЛОЖКИ ГАЗЕТ ЖУРНАЛОВ И ПОЛУЧАЕТ ЭКСТАЗ И МАСТУРБИРУЕТ...... НАКОНЕЦ ТО СБЫЛАСЬ МЕЧТА ***** ХОТЬ УБИЙЦА ХОТЬ ДЬЯВОЛ..... НО ЭТО ВСЕ О НЕМ...
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