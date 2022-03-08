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Воины 128-й бригады с помощью "Байрактара" уничтожили три российских танка Т-80. ВИДЕО

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В ходе боевых действий, когда российскую бронетехнику трудно достать из гранатометов или артиллерии, 128 отдельная горно-штурмовая бригада задействует дроны "Байрактар" из родственных боевых подразделений. Одно из успешных поражений "Байрактаром" вражеского танкового взвода произошло вчера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр бригады.

Как отмечается, попасть из бригадной артиллерии в три российских танка Т-80, которые обстреливали наши позиции, было невозможно из-за особенностей рельефа, поэтому командование 128-й бригады прменили  "Байрактар". Дрон подняли в воздух и через несколько минут цель была уничтожена противотанковой ракетой с высоты около двух километров.

На фото – один из подбитых танков  вследствие воздушного удара "Байрактара".

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Воины 128-й бригады с помощью Байрактара уничтожили три российских танка Т-80 01

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  • Randall Flag da70119e
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  • vidasik
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