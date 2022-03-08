Жители Голой Пристани вышли на митинг против российских оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Более трех тысяч человек протестуют сегодня в Голой Пристани в Херсонской области против российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационное сопротивление.
Люди вышли на улицы с украинской символикой, плакатами и с патриотическими лозунгами. Протестующие принесли на площадь большой национальный флаг и скандируют: "Голая Пристань - Украина!".
Также в городе состоялось шествие за территориальную целостность Украины.