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Жители Голой Пристани вышли на митинг против российских оккупантов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Более трех тысяч человек протестуют сегодня в Голой Пристани в Херсонской области против российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Информационное сопротивление.

Люди вышли на улицы с украинской символикой, плакатами и с патриотическими лозунгами. Протестующие принесли на площадь большой национальный флаг и скандируют: "Голая Пристань - Украина!".

Также в городе состоялось шествие за территориальную целостность Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Олешки – Украина!": прошел украинский митинг в захваченном в первые дни войны городе. ВИДЕО

Жители Голой Пристани вышли на митинг против российских оккупантов 01
Жители Голой Пристани вышли на митинг против российских оккупантов 02
Жители Голой Пристани вышли на митинг против российских оккупантов 03

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Топ комментарии

  • клаус хаус
  • віктор федорович 31ee1569
    Це для нас та для всього світу, що в українці - це українська нація, а не російськомовне населення, як у білоруссії, чи россії.
  • Алексей Технолог
    В кожного свій фронт.
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