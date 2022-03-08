Маленькие пациенты "ОХМАТДЕТа" вынуждены сегодня лечиться в бомбоубежищах, - Зеленская. ФОТОрепортаж

В результате войны, которую Россия развязала в Украине, маленькие пациенты Национальной детской специализированной больницы "Охматдет", которая занимается тяжелейшими случаями со всей страны, теперь вынуждены лечиться в бомбоубежищах.

Об этом супруга президента Украины Елена Зеленская написала на своей странице в соцсети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Трудно спокойно смотреть. Маленькие пациенты Национальной детской специализированной больницы "ОХМАТДЕТ", которая занимается тяжелейшими случаями со всей страны, теперь вынуждены лечиться в бомбоубежищах. Но у наших детей будут лучшие условия!

Сейчас получаю и прорабатываю предложения по гуманитарной помощи со всего мира. Основные направления – лечение, приют для детей, лишенных родительской заботы, обеспечение условий для продолжения обучения", - написала первая леди.

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Она добавила, что с Польшей и Францией отрабатывается возможность принятия юных украинцев на продолжение лечения. Началась работа по отправке детей за границу.

С Турцией прорабатываем возможность предоставления убежища для детей-сирот.

С Литвой обсуждается идея создания образовательно-культурного хаба для наших детей: после ужасов войны и трудностей эвакуации им как никогда нужна возможность для социализации, общения со сверстниками, обучения и адаптации.

"Главную помощь и поддержку я получаю от своих коллег – первых леди из других стран. Активно сотрудничаем в этих направлениях с первой леди Франции Брижит Макрон и первой леди Литвы Дианой Науседене; первой леди Польши. Я благодарю Минздрав, Минсоцполитики за сотрудничество и молниеносную реакцию. Спасибо зарубежным дипучреждениям Украины за активную позицию и вовлеченность. Наши дети обязательно вылечятся, среди прочего и от психологических травм, чтобы жить в мирной Украине. Мы сейчас не одни. Потому что мы воюем не только за себя", - резюмировала Зеленская.

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