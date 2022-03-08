В результате обстрела российских террористов женщина и ее 6-летняя дочь погибли в Мариуполе. ФОТО (18+)
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8 марта в результате артиллерийских обстрелов в Мариуполе погибла женщина и ее дочь. Новость содержит фотографии, которые не рекомендуются для детей и лиц с слабой психикой. 18+
Об этом в телеграмме пишет главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
Он написал: Таня Мороз, 6 лет. Сегодня в ее дом в Мариуполе прилетел российский снаряд. Таня с мамой скрывались от обстрела, но снаряд попал в укрытие. Мама пыталась закрыть Таню собой, она погибла дома. Ребёнка привезли в больницу, но реанимационное отделение больницы российская авиация разбомбила три дня назад. Таню спасти не удалось. В результате российских бомбежек Мариуполя погибли уже сотни мирных жителей, включая детей, которых российские войска не выпускают из города. Восемь суток в полном окружении Россия убивает Мариуполь.