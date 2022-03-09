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Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи. ФОТОрепортаж

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Оккупанты за один вечер сбросили на жилой сектор в Сумах три бомбы.

Об этом пишет в телеграме глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Первое попадание - жилые дома в Сумах. Эта история по праву может назваться массовым убийством, ведь одна бомба унесла жизни 22 человек. Российские войска нанесли авиаудар по жилому сектору в Сумах", - рассказал он.

Бомба упала на частный дом на улице Роменской и полностью его уничтожила. В здании было 9 человек – все погибли.

Были полностью разрушены шесть домов, еще около двадцати - частично.

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"Среди погибших 22 человек есть 3 ребенка. Сначала сообщали о двух, но сегодня спасатели вытащили из-под завалов тело мальчика. Все они – из одной семьи", – пишет Живицкий в своем Telegram.

Кроме того, были травмированы 8 человек, среди которых 5-летняя девочка.

Вторая бомба российской авиации в ночь на 8 марта попала в жилой дом в селе Битица. В результате бомбардировки один человек погиб, еще один травмирован.

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Третью бомбу оккупанты сбросили на базу отдыха "Солнечная поляна". К счастью, обошлось без жертв, но 4 человека получили ранения.

"Враг продолжает геноцид украинского народа, убивая мирных жителей!" - подчеркивает Живицкий.

Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 01
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 02
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 03
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 04
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 05
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 06
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 07
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 08
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 09
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 10
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 11
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 12
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 13
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 14
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 15
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 16
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 17
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 18
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 19
Авиаудар по Сумам: погибли 22 человека, в том числе 3 детей из одной семьи 20

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Топ комментарии

  • Larissa Kora 56c14f78
    Здохніть всі рашисти, але не миттєво, в муках надлюдських
  • Виктор Бос
    московіти амінь всім вам мерзота
  • Воьлодимир Омельянов
    Господи покарай цих кацапських виродків ,хай вся рашиська мерзота здохне і все те російське бидло яке підтримує геноцид проти украінського народу.Смерть рашиській росіі.
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