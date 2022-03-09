Ночью Житомирщина снова пострадала от авиаударов. В разрушенном общежитии в областном центре найдены тела четырех человек, - Нацполиция. ФОТО
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникаций Нацполиции.
Как отмечается, после 20 часов был нанесен прямой ракетный удар в общежитие в областном центре. В результате полностью разрушен многоквартирный дом. В полицию поступила информация о гибели 4 человек. Еще 3 получили ранения. Им оказывается медицинская и психологическая помощь. Разборка завалов продолжается.
Также под ракетный удар попало помещение производственного предприятия в Житомире. Проводятся работы на месте происшествия. Информации о пострадавших людях там пока нет.
Кроме того, сообщается, что авиаудары пришлись и по Малинской громаде.
В с. Малиновцы разрушены частные дома. Погибли 5 человек, 2 из которых – дети. В самом г. Малине в результате обстрела разрушены усадьбы, в которых, предварительно, находился местный житель. Его судьба пока неизвестна. В настоящее время продолжается ликвидация разрушений.
В с. Недашках от ракетного попадания вражеской авиации пострадали помещения местной школы и лесничества. Сведений о пострадавших людях предварительно не поступало.
Полицейские работают на местах авиаударов, фиксируя обстоятельства и последствия разрушений.