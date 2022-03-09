Новости Фото • Санкции против России

В России продают последние бургеры из McDonald's за тысячи рублей. ФОТО

34 42217
Во вторник, 8 марта, американская компания McDonald's сообщила о решении прекратить работу в России, напавшую на Украину.

Эта новость вызвала безумный ажиотаж среди россиян. Поэтому они выстроились в очереди, чтобы в последний раз попробовать бургеры из известной сети заведений быстрого питания, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

В сети опубликовали фото новых цен на заказ в McDonald's. Следовательно, последние бургеры из американской сети заведений продают в России за десятки тысяч рублей.

Смотрите: В Москве ночью выстроились огромные очереди к банкоматам. ВИДЕО

В России продают последние бургеры из McDonalds за тысячи рублей 01

Топ комментарии

  • Bob Fayn
    https://t.me/truexanewsua/31189

    В телеграм-канала «Труха» появилось видео разгромленной колонны кадыровцев.

    «Полк «Азов» передал привет кадыровцам»
  • Никита 1fb2dec3
    Параша - жрите теперь щи
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости