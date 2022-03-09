Жители оккупированного города Городня на Черниговщине вышли на митинг против российских захватчиков. ВИДЕО
7 9580
Жители города Городня вышли с флагами Украины на акцию против российских захватчиков, несмотря на оккупацию.
Об этом сообщает бывший премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.
"Оккупированная" Городня. Прямо сейчас. Маленький городок на самой границе с РФ и Беларусью. Под тотальным военным контролем орков. Украинцы не сдадутся и не примут власть Путина. Это не сломать никакими танками или ракетами. Победим!" - написал Гончарук.