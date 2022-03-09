"Не брать в руки! Может разорваться в течение суток": Полиция показала, какую опасность могут нести ракеты "Искандер М". ФОТО
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Главный патрульный страны обнародовал фото боевой кассетной части российской ракеты "Искандер М". Эти части, если не разорвались сразу, могут сдетонировать в течение 24 часов и более.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Евгений Жуков написал в Facebook.
"Важная инфа от пацанов! Особенно для гражданских.
Братья и сестры, по всем нашим передайте: вот такими шнягами нафаршированы Искандеры-М. Похож на банку из-под пива или на масляный фильтр. Если даже сбили Искандера, ни в коем случае не брать их в руки. Только взрывотехники их обезвреживают.
Это боевые кассетные части ракеты. В них находятся шарики как снаряд поражения. Гражданских к ним не подпускать. Один в Покровске уже разобрал себя на части тела. Они могут сдетонировать в течение 24 часов и больше. Большие номерные части передавать военным для идентификации ракеты. Такие ракеты запрещены конвенцией ООН. Это для Гааги", - сообщил он.