Новости Фото • Война

Экс-нардеп Чорновол – оператор "Стугны" на первой линии обороны. На ее счету сожженный вражеский "Ураган", Таня ждет танк, - Аваков. ФОТО

38 94272
Журналистка, экс-нардеп Татьяна Чорновол пока находится на одной из передовых позиций как оператор "Стугны".

Об этом сообщил в фейсбуке экс-глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Таня! На первой линии. Где, конечно, не буду писать. Оператор "Стугны". На ее счету уже сожженный вражеский "Ураган"... Таня ждет танк! Горжусь! Так и победим.. цепочкой поступков, маленькими и великими подвигами – каждый на своем месте!", - написал Аваков.

Экс-нардеп Чорновол – оператор Стугны на первой линии обороны. На ее счету сожженный вражеский Ураган, Таня ждет танк, - Аваков 01
Экс-нардеп Чорновол – оператор Стугны на первой линии обороны. На ее счету сожженный вражеский Ураган, Таня ждет танк, - Аваков 02
Экс-нардеп Чорновол – оператор Стугны на первой линии обороны. На ее счету сожженный вражеский Ураган, Таня ждет танк, - Аваков 03

Также читайте: На Краматорский район оккупанты выпустили "Искандер", предварительно жертв нет, - Нацполиция

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • H f57ab51b
    Британія розглядає передачу Україні ПЗРК Starstreak
  • Aleksey NotBad
    Ахренеть, респект!
  • GoodWin
    удачной охоты
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости