Экс-нардеп Чорновол – оператор "Стугны" на первой линии обороны. На ее счету сожженный вражеский "Ураган", Таня ждет танк, - Аваков. ФОТО

Журналистка, экс-нардеп Татьяна Чорновол пока находится на одной из передовых позиций как оператор "Стугны".

Об этом сообщил в фейсбуке экс-глава МВД Арсен Аваков, передает Цензор.НЕТ.

"Таня! На первой линии. Где, конечно, не буду писать. Оператор "Стугны". На ее счету уже сожженный вражеский "Ураган"... Таня ждет танк! Горжусь! Так и победим.. цепочкой поступков, маленькими и великими подвигами – каждый на своем месте!", - написал Аваков.







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