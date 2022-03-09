Раненные во время российских обстрелов в Харькове дети. ФОТОрепортаж 18+

В сети были опубликованы фото раненных в Харькове во время российских обстрелов детей. ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!!!

Об этом написала на своей странице в Facebook волонтер Ирина Каптур, передает Цензор.НЕТ.

"Это фото детей - раненных в Харькове во время обстрела. Диме 8 лет. Он из того дома на Салтовке, куда россияне ударили ракетой. У него ее обломок в шее. Вова меньше. У него шаровое в голову, мамы не стало. И девочку Таню, умершую в Мариуполе без воды вместе с мамой, а может убили.А Сумы, Чернигов, Киев - на них летят бомбы.Сколько сейчас умирает детей, людей в заблокированных городах!!У нас снова все повторяется, как во время голодомора. Нас уничтожают, чтобы не было украинской нации!!! Но не все снова это понимают. В Полтаве нет войны, потому что стоят Харьков, Киев, Сумы, Чернигов, Ахтырка... А страны НАТО только волнуются, небо не закрыли... Поэтому снова будут лететь бомбы на головы наших городов!И снова НАШИ, не их дети будут гибнуть!! !!В этих и других городах – боль, которая в каждой клетке!!!. А она порождает ненависть!!Страшную ненависть!!!И никогда не будет прощена! Никогда не будет прощения рашке !! Никогда!!! Нам выстоять!!! И моя дочь вывернула душу, и потекли слезы, потому что приветствовала также!!! Свою пенсию (как и прежде это тоже делала, я не видела - все некогда) перечислила на помощь!!!!", - рассказала волонтер.

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ВНИМАНИЕ! Новость содержит кадры, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!!!











