На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов "Искандер". ФОТОрепортаж
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На Востоке силы ПВО Вооруженных Сил Украины сбили российскую ракету "Искандер".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.
По кОпаному, вашу ж мать !!! От їм баба Настя задасть !...
Длинная труба с "иголками", а на пятом снимке "кругляши" кассетных боеприпасов. Импользование таких против мирного население - военное преступление, серб Караджич был осужден пожизненно именно за это.
Аналоговнетовская а пада як усі.