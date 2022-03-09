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На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов "Искандер". ФОТОрепортаж

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На Востоке силы ПВО Вооруженных Сил Украины сбили российскую ракету "Искандер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.

На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов Искандер 01
На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов Искандер 02
На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов Искандер 03

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На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов Искандер 04
На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов Искандер 05
На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов Искандер 06
На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов Искандер 07

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Топ комментарии

  • Володимир Ярощук f72292f9
    По кОпаному, вашу ж мать !!! От їм баба Настя задасть !...
  • Cheba AtWork
    Длинная труба с "иголками", а на пятом снимке "кругляши" кассетных боеприпасов. Импользование таких против мирного население - военное преступление, серб Караджич был осужден пожизненно именно за это.
  • Олексій Панкратов
    Аналоговнетовская а пада як усі.
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