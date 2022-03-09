На Востоке украинские военные сбили ракету оккупантов "Искандер". ФОТОрепортаж

На Востоке силы ПВО Вооруженных Сил Украины сбили российскую ракету "Искандер".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Черниговский областной ТЦК и СП.







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