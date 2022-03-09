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Javelin уничтожил российский Т-72Б3 с защитной антиджавелиновой решеткой, - Бутусов. ФОТО

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ПТРК Javelin уничтожил российский танк Т-72Б3 с защитной антиджавелиновой решеткой. Это, вероятно, произошло под Вознесенском.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук журналист Юрий Бутусов, передает Цензор.НЕТ.

"Боевое применение ПТРК Джавелин по российскому Т-72Б3 с защитной антиджавелиновой решеткой, в район, предположительно, под Вознесенском. Хорошо видна дырка в решетке над башней, которую без проблем пробила ракета. В результате взрыв и танк полностью выгорел. Мангал он и есть мангал" , – заметил журналист.

Javelin уничтожил российский Т-72Б3 с защитной антиджавелиновой решеткой, - Бутусов 01
Javelin уничтожил российский Т-72Б3 с защитной антиджавелиновой решеткой, - Бутусов 02

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Топ комментарии

  • Vadim Dumij
    Могли иконку на башне наклеить. Там бы точно помогло.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    НАВІТЬ СУШИЛКА ДЛЯ ОБІСРАНИХ КАЦАПСЬКИХ ПАРТОК НЕ ДОПОМОГЛА...
  • SlavaGeroyam
    мангал и скрепы не помогли
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