Герцог и Герцогиня Кембриджские посетили Украинский культурный центр в Лондоне, где собирают гуманитарную помощь для украинцев. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украину поддерживает вся Великобритания. От обычных граждан до Королевской семьи.

Об этом в Facebook сообщила первая леди Елена Зеленская, передает Цензор.НЕТ.

"Герцог и Герцогиня Кембриджские посетили Украинский культурный центр в Лондоне, где волонтеры собирают и сортируют гуманитарную помощь для пострадавших украинцев. Украину поддерживает вся Великобритания – от обычных граждан до Королевской семьи. На других трогательных кадрах – Принц Уэльский и и его жена Герцогиня Корнуольская молятся за нашу страну в Украинском католическом соборе Лондона. Они принесли с собой подсолнухи.

Отдельное спасибо Ее Величеству Королеве Великобритании – она внесла частный вклад в помощь Украине.

Такая поддержка не только лечит и согревает тысячи судеб. Она приближает нас к победе", – говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы просим, мы умоляем наших партнеров, закройте небо над Украиной! Нас убивают!", - мэр Мариуполя Бойченко. ВИДЕО















