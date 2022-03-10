Бомба российских оккупантов убила бабушку и девочку на Харьковщине. ФОТОрепортаж (18+)

В результате бомбардировки на Харьковщине погибла бабушка и девочка. Внимание! Фото не рекомендовано для просмотра лицам младше 18 лет и со слабой психикой.