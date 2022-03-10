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Бомба российских оккупантов убила бабушку и девочку на Харьковщине. ФОТОрепортаж (18+)

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В результате бомбардировки на Харьковщине погибла бабушка и девочка. Внимание! Фото не рекомендовано для просмотра лицам младше 18 лет и со слабой психикой.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в твиттере написал блогер Анатолий Штефан.

Он отметил: "Деревня Донец, Харьковская область. Оккупанты убили девочку и ее бабушку. Сотрудники ГСЧС нашли их тела под развалом. Спи спокойно, маленький ангел, месть придет непременно. Геноцид Украинской Нации".

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Бомба российских оккупантов убила бабушку и девочку на Харьковщине 01
Бомба российских оккупантов убила бабушку и девочку на Харьковщине 02
Бомба российских оккупантов убила бабушку и девочку на Харьковщине 03
Бомба российских оккупантов убила бабушку и девочку на Харьковщине 04

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Топ комментарии

  • Randall Flag da70119e
    Нелюди рашистские... Жечь всю вашу недострану за это напалмом. Возмездие придет и очень скоро...
  • Підлога Маккартні
    Нахера они берут их в плен? Кулю в лоб, так кулю в лоб. Они хотели нациков? Они их получат!!!
  • Jimmy Hill
    Нiчого сказати не можу, нема слiв - замiсть цього рука сама тянится до кулемета.
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