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Кулеба и Чавушоглу провели переговоры перед встречей с Лавровым. ВИДЕО

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели двустороннюю встречу перед трехсторонней встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Об этом Чавушоглу сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Перед трехсторонней встречей провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", – написал он.

Как сообщалось, переговоры Кулебы и Чавушоглу с Лавровым состоятся в Анталии (Турция).

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Кулеба и Чавушоглу провели переговоры перед встречей с Лавровым 01

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Топ комментарии

  • ibimatic
    дай Аллах договорится о мире смерт русским окупантам
  • Ksenia VB
    А чому Геращенко, який отримує зарплату з українського бюджету, інформує українців мовою окупанта ?
    Дістали вже.
  • Ksenia VB
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