Кулеба и Чавушоглу провели переговоры перед встречей с Лавровым. ВИДЕО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели двустороннюю встречу перед трехсторонней встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.