Кулеба и Чавушоглу провели переговоры перед встречей с Лавровым. ВИДЕО
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу провели двустороннюю встречу перед трехсторонней встречей с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Об этом Чавушоглу сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Перед трехсторонней встречей провел двустороннюю встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой", – написал он.
Как сообщалось, переговоры Кулебы и Чавушоглу с Лавровым состоятся в Анталии (Турция).