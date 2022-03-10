Бронированные автомобили "Новатор" прошли испытания во время войны и сохранили жизнь экипажа, - фотодоказательства
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Бронированная автотехника компании "Украинская бронетехника" через две недели новой фазы войны с Россией неоднократно попадала под обстрелы. Несмотря на нанесенный ущерб, бронеавто экипаж оставался живым.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Милитарный со ссылкой на информацию, предоставленную компанией и данными из открытых источников.
Так, например, 7 марта 2022 года под обстрел попал бронеавтомобиль "Новатор", принадлежащий Национальной гвардии Украины. Был пробит радиатор. Однако и этот автомобиль будет восстановлен, говорят в компании. 8 марта под Волновахой "Новатор" наехал на противотанковую мину. Несмотря на существенные повреждения автомобильной жизни экипажа в безопасности.
В первый день российского вторжения "Украинская бронетехника" передала силам Териториальной обороны свою технику, а также продукцию, изготовленную на тот момент по экспортным контрактам.