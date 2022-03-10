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Мининфраструктуры показало водителям, по каким дорогам сейчас лучше всего ехать на Запад Украины. ИНФОГРАФИКА

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В связи с большими пробками на основных магистралях страны, Министерство инфраструктуры рекомендует гражданам воспользоваться альтернативными маршрутами в направлении с Востока на Запад страны.

"В настоящее время есть значительная проблема с проездом грузового транспорта гуманитарного назначения. Это та оперативная помощь, позволяющая поддерживать жизнедеятельность городов в наиболее пострадавших от войны с россией регионах", - говорится в сообщении ведомства на Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

Чтобы не создавать огромные пробки на дорогах и позволить грузовикам оперативно передвигаться по стране, для эвакуационных рейсов собственным автомобильным транспортом выбрали альтернативные маршруты проезда из столицы, Днепра, Полтавы и Николаева в западные регионы (и обратно).

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Мининфраструктуры показало водителям, по каким дорогам сейчас лучше всего ехать на Запад Украины 01
Мининфраструктуры показало водителям, по каким дорогам сейчас лучше всего ехать на Запад Украины 02
Мининфраструктуры показало водителям, по каким дорогам сейчас лучше всего ехать на Запад Украины 03
Мининфраструктуры показало водителям, по каким дорогам сейчас лучше всего ехать на Запад Украины 04
Мининфраструктуры показало водителям, по каким дорогам сейчас лучше всего ехать на Запад Украины 05
Мининфраструктуры показало водителям, по каким дорогам сейчас лучше всего ехать на Запад Украины 06

"Мы специально выбирали маршруты, где: высокое качество дорожного покрытия; меньше блок-постов; меньше риска возникновения пробок из-за грузового транспорта", - пояснили в Министерстве инфраструктуры Украины.

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