Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину. ФОТОрепортаж
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Демонстранты по всему миру, от Москвы до Нью-Йорка и Токио, маршируют по улицам, протестуя против жестокого и неспровоцированного вторжения президента России Владимира Путина в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство США.
В течение нескольких дней люди собирались у российских посольств или правительственных построек. держа в руках украинские флаги, демонстрируя всемирную солидарность с народом Украины.
В России полиция задержала по меньшей мере 2710 россиян в 51 городе за антивоенные демонстрации 27 февраля, в результате чего общее количество задержанных за четыре дня достигло почти 6000, сообщает Associated Press.
Вот некоторые из городов, где люди митингуют за мир:
Вашингтон, округ Колумбія, Сполучені Штати