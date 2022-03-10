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Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину. ФОТОрепортаж

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Демонстранты по всему миру, от Москвы до Нью-Йорка и Токио, маршируют по улицам, протестуя против жестокого и неспровоцированного вторжения президента России Владимира Путина в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на посольство США.

В течение нескольких дней люди собирались у российских посольств или правительственных построек. держа в руках украинские флаги, демонстрируя всемирную солидарность с народом Украины.

В России полиция задержала по меньшей мере 2710 россиян в 51 городе за антивоенные демонстрации 27 февраля, в результате чего общее количество задержанных за четыре дня достигло почти 6000, сообщает Associated Press.

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Вот некоторые из городов, где люди митингуют за мир:

Санкт-Петербург, РосіяПосольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 01

Токіо, Японія
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 02

Торонто, Канада
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 03

Вільнюс, Литва
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 04

Вашингтон, округ Колумбія, Сполучені Штати
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 05

Коломбо, Шрі-ЛанкаПосольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 06

Стамбул, Туреччина
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 07

Лондон, Об'єднане Королівство
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 08

Мілан, Італія
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 09

Москва, Росія
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 10

Нью-Йорк, США
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 11

Париж, Франція
Посольство США показало, как демонстранты со всего мира поддерживают Украину 12

Топ комментарии

  • krot_lub
    Конь педальний, лавруша, сьогодні пропердів що расея не нападала на Україну. Думаєте бреше?
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Мэр Николаева:
    -Не может страна, у которой на гербе курица, победить страну у которой на гербе вилка" ))
  • olele
    Нація, яка читає навіть у часи війни - непереможна!

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