В оперативном командовании "Північ" рассказали о воинах, которые уничтожили больше всего вражеской техники, защищая Черниговщину. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Оперативного командования "Північ".
Так, в Черниговской области один только лейтенант Александр Удовиченко уничтожил целый ассортимент российской техники: 3 марта - БМП (боевую машину пехоты), на следующий день ликвидировал вражеский танк, а 7 марта уничтожил российский МТ-ЛБ. В этот же день солдат Максим Фесенко разбил вражеский бензовоз с прицепом.
Отмечается также, что штаб-сержант Александр Устименко и старший солдат Владислав Сильченко 3 марта в результате сражения уничтожили вражескую БМП. Вместе с ними на тех же боевых позициях в Черниговской области сержант Ярослав Дехтеренко и солдат Сергей Собченко ликвидировали вражеский минометный расчет и БМП-3. А днем ранее, 2 марта, еще один вражеский МТ-ЛБ подбил младший сержант Сергей Кабаненко.
Также сообщается, что солдат Дмитрий Лысенко и сержант Олег Варивода 4 марта уничтожили российский танк. На следующий день старший солдат Станислав Кравченко из ПЗРК подбил вражеский истребитель СУ-34.
В тот же день, 5 марта, лейтенант Евгений Ковальчук производил корректировку огня артиллерии, в результате чего удалось нанести значительный удар и остановить прорыв противника в направлении Чернигова. Рядом лейтенант Лилия Кудинова управляла огнем минометной батареи.
В Черниговской области 6 марта солдат Денис Олех и солдат Юрий Подаревский в результате боя уничтожили два вражеских танка.
Старший солдат Сергей Стремоух одним выстрелом сбил вражеский БПЛА.
"Все данные предоставлены командованием одной из воинских частей ОК "Север", а указанные военнослужащие будут представлены в государственные награды. Список героических поступков пополняется ежедневно! Слава Украине и ее Героям!", - добавили в командовании.