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Закарпатская бригада разгромила российских разведчиков, у солдат – чеченские фамилии. ФОТО

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В зоне боевых действий 128-я бригада разгромила разведывательное подразделение российской армии, большинство бойцов имели чеченские фамилии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальной Фейсбуке-странице 128-й отдельной горно-штурмовой бригады "Закарпатский легион".

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"В ходе одного из последних боевых столкновений бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады противостояло разведывательное подразделение росармии. В результате боя часть врагов была уничтожена, а часть отступила", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на месте столкновения наши бойцы обнаружили личные вещи и остатки амуниции россиян, среди которых шевроны "Россия", наклейки "Вооруженные силы россии", банковские карты Сбербанка, удостоверения солдата, наклейка с фамилией Курбанов А.Б., а также записи с фамилиями бойцов и номерами выданного им оружия. Некоторые из вещей повреждены огнем.

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Большинство бойцов в ведомости имеют чеченские фамилии: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов.

Закарпатская бригада разгромила российских разведчиков, у солдат – чеченские фамилии 01

Девяти бойцам для боя выдали АКС (автомат Калашникова со складным прикладом, созданный специально для воздушно-десантных войск), еще одному – АКМ (автомат Калашникова модернизированный).

Однако, отмечают в 128-й бригаде, это оружие врагу не помогло.

Как сообщалось ранее, Вооруженные Силы Украины продолжают успешно уничтожать технику российских оккупантов. Сегодня в Черниговской области ВСУ уничтожили вражеский "Искандер", в Киевской области - вражеские танки.

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Топ комментарии

  • Said_
    "Если кто-то пришел Вас убить - убейте его. В худшем случае количество смертей не изменится, но Вы останитесь живы. В ином случае Вы остановите цепочку смертей."
  • Степан Корнеплодов
    Ну это просто кадырофобия какая-то...дон.
  • Muron
    вони не русини.

    Закарпатська файта у зоні АТО
    rastych

    12 вересня 2014 16:33:19

    IP/Host: 78.46.96.---

    Бійці 128 бригади зловили в зоні АТО сепаратистів. Робі Пуга навіяв мені своїм постом, як вони спілкуються із затриманими…

    - Мішо, позерай, сепаратиста-м туй зловив.
    - Десь го зловив?
    - Туй на путьови.
    - А се наш сепаратист вадь мацкальський?
    - Фрас го знає. Йшов на машині. Я го остановив і зазвідав-ім, ди йде. Вун ми каже, ош у «магазин». Се се бовт по їхньому. Я вже сякий ош відпустити, або позераву - висить у машині лєнточка, ги сто жУків у шорі! Но то я го утяг із машини і положив на землю. Никай, там лежить. А пак знайшов-ім у багажнику автомат. Думаву, ош се се мацкаль.
    - Може узвідати, де суть го цімбори?
    - Мож. Айбо вун нич української не розуміє. Я пробував. Вун лем на ня упозерався ги баран на нові ворота. Нич української не розуміє.
    - Йдеме. Я попробую.

    - Добридинь! Як ся маєш? Не тисне шнурок на руки?
    - Что?
    - Дораз тя **** та бде ти і «что» і «как». Як ся пишеш?
    - Пішеш?
    - Айно! Фамілія, ім'я, по батькови. Удкідь-ісь?
    - Іванов Іван Івановіч
    - Не миригуй ня, бо точно тя дораз ****. Маєш метрику даяку?
    - Что?

    (чути звук удару у вухо)

    - Я тя придупреждав, ош не миригуй ня. Метрика є? Паспорт по вашому. Утлевел. Аусвайс. Пітьо, як бде по англицьки паспорт?

    (Пітьо помагає)
    - Па-ас-с-спо-орт
    - Дякуву.

    (До сепаратиста)
    - Ду ю спікінглиш? Ху із он дьюті тудей! Паспорт маєш? Паспорт!
    - Да. Вот в карманє.
    - Так. Іванов Іван Іванович. Не надурив. Зря-м тя у вухо ввалив-ім. Но вибач. Малинько-м нись миригований-ім. Айбо паспорт мацкальський, ге?
    - Что?

    (чути звук удару у друге вухо)

    - Пувів-ім ти, ош не чтокай. Кажу, ош паспорт мацкальський. Як ісь-ся туй оказав?
    - Оказав?
    - Айно, оказав. Прописаний-ісь у Ростови, а йдеш із лєнточков і автоматом у Україні. Лем не кажи ми, ош ся заблудив.
    - Заблудив?
    - Ти што, дЕбіл єден? Не розумієш української, то бдеме по русскі. Звідаву, ош КАК ти ся туй оказав? ПРІЄХАЛ, звідаву, як, до фраса?
    - Чєво???

    (чути черговий удар у вухо)…

    Щоб мацкальські солдафони не получали у вухо - пропоную їм вивчити наступні запитання, які бде ставити їм закарпатська файта у зоні АТО:

    Як ся пишеш? - Фамилия, имя, отчество?

    Де йдеш, до фраса? - куда вас черти нєсут?

    Маєш метрику даяку? - У Вас есть какие-то документы, которыє удостоверяют вашу личность?

    Де суть твої цімбОри? - В каком квадрате находится группа Ваших войск?

    Кулько вас туй? - Каково количество вашей группы?

    Ти дЕбіл єден? - Мне кажется, вы не поняли сути моего вопроса.

    Не миригуй ня - Ваши вопросы очень похожи на желание затянуть время или обмануть меня. Это не может не злить. Особенно на фоне всеобщей нервозности в зоне АТО.

    Дораз тя **** - Вы вынуждаете меня применить к вам методы физического воздействия. Это претит моему мировоззрению, но Вы не оставляете мне других вариантов получения необходимой нам информации с Вашей стороны.
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