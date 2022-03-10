Закарпатская бригада разгромила российских разведчиков, у солдат – чеченские фамилии. ФОТО

В зоне боевых действий 128-я бригада разгромила разведывательное подразделение российской армии, большинство бойцов имели чеченские фамилии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на официальной Фейсбуке-странице 128-й отдельной горно-штурмовой бригады "Закарпатский легион".

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"В ходе одного из последних боевых столкновений бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады противостояло разведывательное подразделение росармии. В результате боя часть врагов была уничтожена, а часть отступила", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на месте столкновения наши бойцы обнаружили личные вещи и остатки амуниции россиян, среди которых шевроны "Россия", наклейки "Вооруженные силы россии", банковские карты Сбербанка, удостоверения солдата, наклейка с фамилией Курбанов А.Б., а также записи с фамилиями бойцов и номерами выданного им оружия. Некоторые из вещей повреждены огнем.

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Большинство бойцов в ведомости имеют чеченские фамилии: Курбанов, Малачурбанов, Шарабуданов, Тугланов, Алсурпанов, Бекузаров, Магомедов.

Девяти бойцам для боя выдали АКС (автомат Калашникова со складным прикладом, созданный специально для воздушно-десантных войск), еще одному – АКМ (автомат Калашникова модернизированный).

Однако, отмечают в 128-й бригаде, это оружие врагу не помогло.

Как сообщалось ранее, Вооруженные Силы Украины продолжают успешно уничтожать технику российских оккупантов. Сегодня в Черниговской области ВСУ уничтожили вражеский "Искандер", в Киевской области - вражеские танки.