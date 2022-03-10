На Львовщине простились с полицейским Романом Рущишиным, погибшим в бою с российскими оккупантами в Луганской области. ФОТО

Сегодня, 10 марта, в селе Сопошин Львовского района в последний путь провели бойца батальона патрульной службы полиции особого назначения "Львов" Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Старший сержант полиции Роман Рущишин погиб 7 марта в бою с российскими захватчиками в Луганской области, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции Львовской области.

Роман – уроженец Самборского района, ему было 44 года. Сиротами остались трое детей – двое сыновей и дочь.

Похоронили полицейского в селе, где он проживал с семьей. Почести Герою отдали родные и близкие, сослуживцы во главе с главой полиции Львовщины генералом полиции третьего ранга Александром Шляховским, командир батальона "Львов" Роман Кровицкий, а также жители громады.

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