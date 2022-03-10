В Черниговской области украинские воины уничтожили колонну снабжения оккупантов. ФОТОрепортаж

Украинские защитники разгромили российскую колонну снабжения в Черниговской области 7 марта.

Об этом сообщил в фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов..

"За эту операцию следует давать Героя Украины. Образцовый разгром колонны топливозаправщиков ВС РФ".

Как установил Дмитрий Путята, колонна из 10 топливозаправщиков продвигалась с сильным эскортом – 4 БТР-80 и зенитно-ракетный комплекс Оса-АКМ. Вся колонна была уничтожена, вероятно, в районе села Колесники", - написал Бутусов.





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"Безусловно, эта успешная атака украинских воинов нанесла серьезный ущерб наступательным операциям российских войск", - подчеркнул журналист.





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