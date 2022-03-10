Хирург Дмитрий Ганич остался один проводить операции в Попасной. Ему помогает только одна медсестра. ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Попасная.City.
"Дмитрий Валериевич Ганич – зав. хирургического отделения больницы Попасной. До 5 марта в больнице еще был медперсонал. Но после этого он остался делать операции с одной медсестрой.
Этот отважный человек до сих пор оказывает медицинскую помощь в боевых условиях, делает перевязки и мелкие операции, а также выполняет функции завхоза", - пишет издание.
Чтобы уберечь дорогостоящее оборудование и увеличить шансы сохранить жизнь, удалось набрать 26 мешков песка и заложить окна возле комнаты, где проводятся операции. В этом помогли небезразличные:
"В этом сильно помогли два смелых парня Александр Чемрат и Андрей Ткаченко. Они во время подвоза попали под обстрел. А Николай Дульнявка также помогал на месте тушения пожара, когда в больницу 9 марта попал снаряд и на его ликвидацию прибыла бесстрашная пожарно-спасательная команда № 30".