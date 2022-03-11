Спутники Maxar показали масштаб разрушений под Киевом и Черниговом. ФОТО

Maxar Technologies обнародовала новые фото со спутников, показывающих масштаб разрушений возле Киева и Чернигова.

В Чернигове зафиксированы пожары в промышленной зоне, а также задокументированы пожары на хранилище топлива в Гостомеле, северо-западнее Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Техника и войска развернуты в Озерах, к северо-востоку от аэропорта "Антонов", Украина, 10 марта.

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Колонна автомобилей ждет у моста через реку Ирпень, Ирпень, под Киевом.

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В Гостомеле виден южный конец аэропорта "Антонов" и пожар на складе горючего.





Техника и войска развернуты на деревьях на Лубянке, северо-западнее аэропорта Антонова, Украина.

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Крупный план пожара в промышленной зоне на юге Чернигова, Украина.