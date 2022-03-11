Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

Спутники Maxar показали масштаб разрушений под Киевом и Черниговом. ФОТО

46 23116
Maxar Technologies обнародовала новые фото со спутников, показывающих масштаб разрушений возле Киева и Чернигова.

В Чернигове зафиксированы пожары в промышленной зоне, а также задокументированы пожары на хранилище топлива в Гостомеле, северо-западнее Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

Спутники Maxar показали масштаб разрушений под Киевом и Черниговом 01

Техника и войска развернуты в Озерах, к северо-востоку от аэропорта "Антонов", Украина, 10 марта.

Также читайте: Со спутников показали разбитый мост в Ирпене и российскую технику в аэропорту "Антонова". ФОТО

Спутники Maxar показали масштаб разрушений под Киевом и Черниговом 02

Колонна автомобилей ждет у моста через реку Ирпень, Ирпень, под Киевом.

Также читайте: При эвакуации из Ирпеня люди вброд переходили реку. ФОТО


Спутники Maxar показали масштаб разрушений под Киевом и Черниговом 03

В Гостомеле виден южный конец аэропорта "Антонов" и пожар на складе горючего.


Спутники Maxar показали масштаб разрушений под Киевом и Черниговом 04

Техника и войска развернуты на деревьях на Лубянке, северо-западнее аэропорта Антонова, Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется!": Мэр Маркушин получил предложение сдать город. ФОТО


Спутники Maxar показали масштаб разрушений под Киевом и Черниговом 05

Крупный план пожара в промышленной зоне на юге Чернигова, Украина.

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • az az b80220ec
    Великобританія воювала з німцями коли ще Сталін з ними цілувався
  • Andrey Shevchenko f5154a7a
    там не все так просто .Открыли второй фронт в СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЕ .А война в Греции и Италии ,а в Африке ,а на Тихом Океане ???
    Это все было ЗАДОЛГО до 06 06 1944
  • Igor Balatsky
    Не пишіть дурниць. Велика Британія оголосила війну Гітлеру задовго до 22 липня 41. США почали бойові дії на Тихому океані в 41 році та знищили військового потенціалу Германіі в десятки разів більше ніж "Совьєтьскій Союз".
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости