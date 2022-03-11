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За 9 дней марта в Украину ввезено более 36 тысяч тонн гумпомощи из-за границы. ВИДЕО+ФОТО

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Только за сутки – 9 марта – на таможне оформлено около 5 тысяч тонн гуманитарных грузов. За девять дней марта в Украину из других стран ввезено более 36 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

"Логистические гуманитарные хабы по всей стране как можно быстрее доставляют грузы в области, где ведутся активные военные действия. Например, "Укрзализныцей" за девять дней марта отправлено более 12 тысяч тонн грузов", - отметил он.

Кирилл Тимошенко также рассказал, что 10 марта из Киевской, Сумской и Харьковской областей было эвакуировано более 38 тысяч человек. "Это 16 тысяч человек из Киевской области, 20 тысяч - из Сумской и 2 тысячи - из Изюма Харьковской области", - сказал он.

Работаем, чтобы эвакуация произошла и по другим направлениям. Надеемся, что нам это удастся", - подчеркнул Тимошенко, напомнив, что эвакуация по всем маршрутам проводится бесплатно.

По словам Кирилла Тимошенко, в города Энергодар и Изюм был доставлен гуманитарный груз.

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За 9 дней марта в Украину ввезено более 36 тысяч тонн гумпомощи из-за границы 01
За 9 дней марта в Украину ввезено более 36 тысяч тонн гумпомощи из-за границы 02

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