За 9 дней марта в Украину ввезено более 36 тысяч тонн гумпомощи из-за границы. ВИДЕО+ФОТО

Только за сутки – 9 марта – на таможне оформлено около 5 тысяч тонн гуманитарных грузов. За девять дней марта в Украину из других стран ввезено более 36 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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"Логистические гуманитарные хабы по всей стране как можно быстрее доставляют грузы в области, где ведутся активные военные действия. Например, "Укрзализныцей" за девять дней марта отправлено более 12 тысяч тонн грузов", - отметил он.

Кирилл Тимошенко также рассказал, что 10 марта из Киевской, Сумской и Харьковской областей было эвакуировано более 38 тысяч человек. "Это 16 тысяч человек из Киевской области, 20 тысяч - из Сумской и 2 тысячи - из Изюма Харьковской области", - сказал он.

Работаем, чтобы эвакуация произошла и по другим направлениям. Надеемся, что нам это удастся", - подчеркнул Тимошенко, напомнив, что эвакуация по всем маршрутам проводится бесплатно.

По словам Кирилла Тимошенко, в города Энергодар и Изюм был доставлен гуманитарный груз.

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