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Войска РФ нанесли ракетный удар по Барышевке в Киевской области. Повреждены жилые дома, - глава ОГА Кулеба. ФОТОрепортаж

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По предварительной информации ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Киевской ОГА Алексея Кулебу.

"Повреждены полностью 60-ти квартирный дом, 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично. Предварительно жертв в результате авиаудара нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

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Войска РФ нанесли ракетный удар по Барышевке в Киевской области. Повреждены жилые дома, - глава ОГА Кулеба 01
Войска РФ нанесли ракетный удар по Барышевке в Киевской области. Повреждены жилые дома, - глава ОГА Кулеба 02
Войска РФ нанесли ракетный удар по Барышевке в Киевской области. Повреждены жилые дома, - глава ОГА Кулеба 03
Войска РФ нанесли ракетный удар по Барышевке в Киевской области. Повреждены жилые дома, - глава ОГА Кулеба 04
Войска РФ нанесли ракетный удар по Барышевке в Киевской области. Повреждены жилые дома, - глава ОГА Кулеба 05

Топ комментарии

  • Виктор Дийнега
    Ракеты имеют свойство заканчиваться, людская ненависть к русским фашистам срока давности не имеет. Я верю что настанет такой день, когда ПВО Украины будет превращать ракеты и самолеты фашиста путина в пыль
  • Senas Katinas 9494c432
    Фейсбук временно до победы разрешил желать смерти русским оккупантам и их фюреру. Авансом под раздачу попал и Лукашенко. То, что это полезно для здоровья подтвердил доктор Комаровский.
  • Green sheet
    Какой стратегический военный обьект русофашисты пытались там найти?
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