Войска РФ нанесли ракетный удар по Барышевке в Киевской области. Повреждены жилые дома, - глава ОГА Кулеба. ФОТОрепортаж
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По предварительной информации ракетой "Искандер" нанесены значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Киевской ОГА Алексея Кулебу.
"Повреждены полностью 60-ти квартирный дом, 4 многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично. Предварительно жертв в результате авиаудара нет. Информация уточняется", - говорится в сообщении.