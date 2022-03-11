Судьи Верховного и Конституционного Суда присоединились к составу боевого подразделения "Мрія". ФОТО

С начала вторжения войск Российской Федерации на территорию Украины судьи и работники аппарата Верховного Суда активно вливаются в ряды ВСУ и территориальной обороны.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного Суда, передает Цензор.НЕТ.

"Да, часть судей Верховного Суда присоединилась к составу боевого подразделения "Мрія", которое призвано защищать нашу столицу от российских оккупантов, - сказано в сообщении. - В добровольческом формировании также воюют судьи Конституционного Суда Украины и ветераны правоохранительных органов".

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Также отмечается, что из соображений безопасности назвать имена всех работников судебной системы, которые причастны к обороне в составе подразделения ТрО "Мрія", нельзя, но это обязательно будет сделано после победы.