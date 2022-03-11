Воздушные силы ВСУ продолжают битву, несмотря на заявления РФ о якобы полном уничтожении украинской авиации, - Бутусов

Воздушные силы ВСУ продолжают битву, несмотря на несколько заявлений Минобороны РФ о якобы полном уничтожении украинской авиации

Об этом пишет на своей странице в соцсети Фейсбук главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Генштаб обнародовал фото украинского пилота истребителя с ракетами средней дальности Р-27. Воздушные силы ВСУ продолжают битву несмотря на несколько заявлений МО РФ о якобы полном уничтожении украинской авиации. Наличие боевой авиации через 16 суток войны при огромном техническом превосходстве врага, ограничивает господство ВКС РФ в воздухе. Нет слов, чтобы описать героизм украинских пилотов, которые эффективно выполняют задачи в таких условиях и наносят большие потери российским агрессорам", - пишет журналист.

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