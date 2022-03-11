Новости Фото • Война

Полицейские совместно с бойцами теробороны задержали 29 военнослужащих РФ в Сумской области, - МВД. ФОТО

34 85665
В Сумской области полицейские совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Неравнодушные жители Роменщины вблизи одного из сел, в поле заметили группу подозрительных лиц в военной форме. Информацию сразу же передали в полицию. Задержанные объяснили, что шли по карте на границу. В настоящее время они переданы в соответствующие органы", - говорится в сообщении.

Полицейские совместно с бойцами теробороны задержали 29 военнослужащих РФ в Сумской области, - МВД 01

Читайте также: "Вылезайте, сука, будете жить", - украинские воины вытаскивают из закрытого БТРа российских оккупантов. ВИДЕО

Топ комментарии

  • Шимус
    мля 2я армия мира это кода собиралась драться с маринз США а тебя лупят сумские селяне и ловят копы на приусах
  • Garinich
    Не разгоняйте этот бред про "нечем кормить", боеприпасы которые на них могли быть потрачены стоят в сотри есл ине тысячи раз дороже, мнимально неоходимое для поддержания жизни, стоит не так дорого. А им еще потом эти все завали и т.д. разгребать не один месяц, и за бесплатно.
  • Михаил Сомов e93c7ea8
    Скорее всего на свиноферме их нашли. Они обычно там прячутся, кушают, спят, пытаются размножаться.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости