Полицейские совместно с бойцами теробороны задержали 29 военнослужащих РФ в Сумской области, - МВД. ФОТО
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В Сумской области полицейские совместно с представителями теробороны задержали 29 военнослужащих РФ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
"Неравнодушные жители Роменщины вблизи одного из сел, в поле заметили группу подозрительных лиц в военной форме. Информацию сразу же передали в полицию. Задержанные объяснили, что шли по карте на границу. В настоящее время они переданы в соответствующие органы", - говорится в сообщении.