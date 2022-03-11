128 бригада уничтожает российскую военную технику из Javelin: "Сама информация об их наличии на вооружении ВСУ вызывает у оккупантов панику". ФОТОрепортаж

128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада - Закарпатский легион бьет русских из Джавелинов.

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Сама информация о наличии Джавелинов на вооружении бригады вызывает у агрессоров панику. Подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады получили новую партию американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin (Джавелин).

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Сама информация о наличии Джавелина на вооружении ВСУ вызывает среди российских оккупантов панику. Никакой защиты от этих противотанковых ракетных комплексов бронированная техника не имеет, а сила ее поражения настолько велика, что от танков БМП, БТРов или другой бронированной техники росармии остается куча обугленного металлолома. У экипажа и находящегося на борту техники десанта нет даже минимальных шансов на выживание.

На фото – результат попадания Джавелинов по боевой технике росармии", - говорится в сообщении.





