Карта местности, на которую российские самолеты сбросили бомбы в Беларуси. КАРТА
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Советник руководителя МВД Антон Геращенко опубликовал карту местности, на которую российские самолеты сбросили бомбы в Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм Антона Геращенко.
Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ. Залет двух самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине.