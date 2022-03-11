Новости Фото • Агрессия России против Украины, Война

Карта местности, на которую российские самолеты сбросили бомбы в Беларуси. КАРТА

47 01471
Советник руководителя МВД Антон Геращенко опубликовал карту местности, на которую российские самолеты сбросили бомбы в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм Антона Геращенко.

Также читайте: Российские самолеты атаковали территорию Беларуси, залетев с воздушного пространства Украины

Карта местности, на которую российские самолеты сбросили бомбы в Беларуси 01

Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ. Залет двух самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине.

Топ комментарии

  • Anatoliy A 006b9dda
    Даже не сомневайтесь . Не захотели защитить свою страну,теперь будут дохнуть за нациста *****. Без яиц и мозгов
  • Герхард
    Тобто після такого білоруси повинні почати вбивати українців, а не тих, хто на них скидає бомби?"
  • MAKAROV ddf66d11
    Бульбоебы ночью нападат как фашисты. 100% Погранцам надо быть готовым, стингеры, джавы + артой то место упаковать максимально.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости