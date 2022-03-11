Карта местности, на которую российские самолеты сбросили бомбы в Беларуси. КАРТА

Советник руководителя МВД Антон Геращенко опубликовал карту местности, на которую российские самолеты сбросили бомбы в Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм Антона Геращенко.

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Как сообщалось, 11 марта российские штурмовики СУ, с залетом на территорию Украины из Беларуси, совершили бомбардировку украинской территории, после чего нанесли авиаудары по территории РБ. Залет двух самолетов фиксировали пограничные наряды, на участке отдела "Дубровица", что на Ровенщине.