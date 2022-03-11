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На Житомирщине сбили российский беспилотник "Форпост". ФОТО

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В Житомирской области украинские военные сбили российский беспилотник "Форпост".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра внутренних дел Антона Геращенко.

В частности, оккупанты использовали беспилотник "Форпост" для корректировки и наведения артиллерийского огня.

"Теперь, возможно, поменьше мирных украинцев пострадает от артобстрелов", - написал Геращенко.

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Дальность действия беспилотника до 250 километров, продолжительность полета 15-18 часов и максимальная скорость до 200 км/ч.

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Топ комментарии

  • Don Vitynsky
    israel aerospace industries
  • Олександр Аганін a039b4fa
    тоб то беспілотники кацапам вони продають , а залізний купол нам ніяк
  • Autorare Autorare
    Таки вимальовується справжній бенефіціар цього всього пекла ...
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