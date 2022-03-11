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Оккупанты размещают "Грады" в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты. ФОТОрепортаж

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Оккупационные российские войска размещают "Грады" прямо посреди жилых кварталов и направляют огонь на гражданские объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Стратегического командования ВСУ.

"Очередные фотодоказательства военных преступлений российских фашистов! Подлость и лицемерие оккупантов не знает границ! В селе Богдановка Броварского района в Киевской области и в городе Тростянец Сумской области российские террористы разместили танки и "Грады" посреди жилых кврталов и вели огонь не только по позициям Вооруженных Сил Украины, но и по гражданским объектам".

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Оккупанты размещают Грады в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты 01
Оккупанты размещают Грады в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты 02
Оккупанты размещают Грады в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты 03

Топ комментарии

  • Агамемнон
    Свинособаки по другому воевать не умеют. Ссыкливый недонародец.
  • Ksenia VB
    А Байрактар до них може підкрастись ?
  • NCG
    этот хлам вечно стоять там не может
    подрежут доставку снарядов и все
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