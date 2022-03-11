Оккупанты размещают "Грады" в жилых кварталах и обстреливают гражданские объекты. ФОТОрепортаж

Оккупационные российские войска размещают "Грады" прямо посреди жилых кварталов и направляют огонь на гражданские объекты.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Стратегического командования ВСУ.

"Очередные фотодоказательства военных преступлений российских фашистов! Подлость и лицемерие оккупантов не знает границ! В селе Богдановка Броварского района в Киевской области и в городе Тростянец Сумской области российские террористы разместили танки и "Грады" посреди жилых кврталов и вели огонь не только по позициям Вооруженных Сил Украины, но и по гражданским объектам".

Смотрите также: Оккупанты в Бердянске раздают украинские продукты под видом гуманитарки из РФ: "Людей мало. Кругом оцепление. Я сниму самых голодающих". ВИДЕО





