В результате обстрела войск РФ горело админздание на Подоле в Киеве, - ГСЧС. ФОТО

12 марта в 6:17 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины г. Киева поступило сообщение о пожаре, возникшем на ул. Хорива в Подольском районе столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, на место происшествия немедленно прибыли пожарные 14-й Государственной пожарно-спасательной части. Бойцы установили, что в результате попадания неизвестного объекта горит кровля 4-этажного административного здания.

"В 7:34 пожар локализован на площади 50 кв. м и в 8:34 - ликвидирован. На месте было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 24 человека личного состава. Жертв и пострадавших нет", - говорится. в сообщении.

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