Танки Т72Б3 102-го мотострелкового полка ВС РФ, захваченные отдельным полком Нацгвардии в Мариуполе. ФОТО
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Украинские воины показали захваченные у российских оккупантов танки.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Мотивирующее фото. Танки Т72Б3 из состава 102-го мотострелкового полка ВС РФ, захваченные отдельным полком Нацгвардии в Мариуполе. 11 дней обороны в полном окружении, невероятные подвиги, массовый героизм. Украинский Мариуполь не сдается", - подписал он фото.