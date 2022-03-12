В бою за Мариуполь героически погиб командир взвода 140-го разведбата морской пехоты Антон Гевак. ФОТО

Перед гибелью Герой подбил из NLAW русский танк.

Об этом сообщила журналистка, советник по военным вопросам и помощи участникам АТО в ВР Виктория Пашковская, передает Цензор.НЕТ.

"В бою за Мариуполь героически погиб командир взвода 140-го разведбата морской пехоты Антон Гевак. Перед тем подбив из NLAW танк противника. Антон учился в Одесской военной академии. Писал песни о войне. Любил жизнь. Побратимы вспоминают Воина настоящим боевым офицером разведки. Антон говорил, что если умирать, то только в бою с врагом. Благодарность, память, честь. Украина будет помнить своих лучших Сыновей. Героям слава!" – рассказала она.

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